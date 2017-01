"Gilda History": le canzoni top del passato al "Gilda Music Hall" di Vicenza

Venerdì 20 gennaio dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest vicino alla fiera) presenta l'evento musicale "Gilda History" con le migliori canzoni del passato insieme al dj Roberto Visonà. In "Juice Room" grande notte hip hop 100% con il dj Alberto Martin in console. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù pizzeria a 20 euro o con il menù ristorante a 25 euro (compresa l'entrata nel locale da ballo). Ingresso omaggio donna fino alle 24.30. Prezzi nel dopocena: 12 euro uomo - 10 euro donna solo dopo le 24.30. Infoline per prenotazioni cena o tavoli: 0444.348128 - 333.9031719 - 337.463972 - 338.5929471.

