"Gigio Valentino Orchestra": mercoledì liscio al "Nordest" di Caldogno

Mercoledì 22 febbraio dalle dalle 20.30 alle 2 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta la serata di liscio infrasettimanale con l'Orchestra "Gigio Valentino" in Sala Live. Il complesso ha realizzato numerosi album, come "Amici Miei", "Souvenir", "Platinum", "Liscio Parade", "Tempi Moderni", "Gigio Valentino Per Amore" e "Disco d'Oro". Speciale pacchettopizza/insalatona+bibita+ caffè+ingresso a soli 10 euro. Nel dopocena omaggio donna e entrata a 9 euro per l'uomo. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

