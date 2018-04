Gigi D'Agostino - Il Genio Folle a Villa Bonin

Villa Bonin Club presenta Il re indiscusso della notte



GIGI D'AGOSTINO

Il genio folle



L’evento dance più atteso di sempre atterra a Vicenza





IL PROGRAMMA





Ore 21.30 – APERTURA PORTE



Dalle ore 22.00 per TUTTA la NOTTE lo spettacolo ha inizio!

I ritmi crescenti di brano in brano renderanno unica e infinita questa notte!







Possibile l’ingresso all’evento in serata:

- Entro le ore 00.30 ingresso a 22€ con consumazione

- Dopo le ore 00.30 ingresso a prezzo intero di 25€ con consumazione





INFO & CONTATTI





+39 393 0123 393

info@villabonin.it

www.villabonin.it