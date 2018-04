Gente della Notte - disco remember al Feel Club

Il venerdì notte del Feel Club si riempie del sound degli anni ’70-’80-’90 con i Dj che hanno fatto la storia delle discoteche di quegli anni



Alla consolle si alterneranno:

BORILLO

- dal "Elle et lui"/ "Expò"



ALDO FONTANA

- dal "Torrino" / "La Villa"



MATTEO FAVARETTO

- dal “BOOM”

- dal “VICTORY”



ANDREA BOZZI

- dal "Boom" / "Elle et lui" / "Expò"



__________________



La cena

Dalle 21.00 le porte del Feel Club si aprono per darvi il benvenuto nell’atmosfera perfetta per il tuo sabato sera partendo dall’aperitivo

Al momento della prenotazione scegli il menù perfetto per te



RISTORANTE

Nel prezzo del ristorante (con menù a scelta di carne o di pesce) è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo, l'antipasto, il secondo piatto (oppure l'hamburger gourmet “FEEL”), il dessert, acqua, vini selezionati e caffè. (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di a 5€)



PIZZERIA

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo, pizza o insalatona a scelta oppure l'hamburger gourmet “FEEL”, birra o bibita e caffè.



__________________

Dalle ore 22.30 - INGRESSO IN DISCOTECA



__________________





INFO&PRENOTAZIONI

Mobile: +39 349 493 84 49

e-mail: info@feelclub.it