"Gelsi Village": party open air a bordo piscina con musica e buffet

Martedì 25 aprile a partire dalle ore 11.30 alle 22 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 organizza l'evento "Gelsi Village" con il "party open air" a bordo piscina in occasione della "Festa della Liberazione". In programma una giornata super con oltre 10 ore di di musica, streetfood, aperitivi, arte, mercatini e divertimento, da trascorrere all'aperto nel giardino estivo con piscina della location a due passi da Bassano del Grappa. Alle 12 è previsto il pranzo a buffet con antipasti, grigliata mista di carne, dolce e caffè (solo su prenotazione): menù bimbi 10 euro - menù adulti 25 euro.

PROGRAMMA: i più piccoli si potranno divertire con simpatiche animazioni, truccabimbie giochi, mentre genitori e amici si potranno rilassare nel verde del giardino estivo per un vero e proprio "viaggio in famiglia" nel grande villaggio della Casa dei Gelsi. Dalle 16 musica e divertimento con l'esclusivo picnic a bordo piscina con street food corner, beer & wine area, "natural bar" con frutta, frullati e gelati, market & art. La festa esclusiva a bordo piscina all'insegna del gusto e delle emozioni sarà solo un'anteprima della prossima estate ai "Gelsi". L'area piscina sarà costantemente sorvegliata per la sicurezza di tutti i presenti. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.



