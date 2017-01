"Gelsi in Barchessa": la cena cantata più raffinata del vicentino

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Giovedì 5 gennaio dalle 20 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" di Cusinati di Rosà in via cavalieri di Vittorio Veneto 95 proporrà la cena cantata "Gelsi In Barchessa" nella notte di vigilia dell'Epifania con l'animazione di Gianluca Indovino e di Max Bassano. Il dopocena proseguirà con il ritmo inconfondibile dell'evento "One More Push". Si potranno scegliere 4 menù: pizzeria a 20 euro (pizza+bibita+caffè); due ristorante a proposta a 25 euro (antipasto+secondo+dolce+acqua+vino+caffè) e a 30 euro (antipasto+primo+secondo+dolce+acqua+vino+caffè); alla carta di carne o di pesce con prezzi variabili a seconda delle portate. Disponibile anche l'aperitivo con finger food servito al tavolo a 3 euro. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

ELENCO RISTORANTI - ELENCO DISCOTECHE