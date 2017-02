"Gasolina": la nuova one night funky-reggaeton-latina alla "Casa dei Gelsi"

Venerdì 3 marzo dalle 20 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" presenta l'evento "Gasolina", la nuova one night funky-reggaeton-latina del bassanese per una serata molto caliente con energia, passione e un sound vibrante. Dopo la cena cantata insieme a Gianluca Indovino, seguirà il dopocena musicale con Andrea Marchiorello e Max Bassano. Prezzi: Menù Pizzeria 20 euro - Menù Ristorante 25/30 euro - Menù alla Carta con costo variabile. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

I menù della serata:

MENU' PIZZERIA: Pizza, bibita, caffè a 20 euro

2 MENU' RISTORANTE a PROPOSTA (una scelta tra tre tipi di: antipasti, primi, secondi con contorni, dolci)

- Antipasto, Primo, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi) a 30 euro

- Antipasto, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi) a 25 euro

- Aperitivo con finger food servito al tavolo a 3 euro

MENU' ALLA CARTA di Carne o di Pesce con prezzi variabili a seconda delle portate

