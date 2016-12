TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 30 dicembre 2016 dalle 22 alle 2 il locale "Bistrot" di Vicenza in via dei Frassini 19 organizza l'evento "Funkytown Live" con la serata con musica soul e funky anni ''70-'80-'90 per una festa pre-Capodanno. Ingresso libero. Infoline: 0444.041418.

ELENCO DISCOTECHE