Funky Remember + Gaggia & Visonà - Discoteca Nordest

Discoteca Nordest

"La Città Del Divertimento"

Stagione Invernale 2017/2018

Via Pomaroli, 69 - Caldogno (Vi)

Dopo 43 anni di attività siamo pronti,

ancora una volta, a stupirvi!





Venerdì 23 FEBBRAIO presentiamo la QUINTA EDIZIONE del

MEGA EVENTO che si terrà tutti gli ultimi VENERDI' DEL MESE!



Stiamo parlando di:



★ FUNKY REMEMBER + GAGGIA & VISONA' ★

riviviamo attraverso la musica 2 bellissime storie!



OSPITI SPECIALI IN ANTEPRIMA NAZIONALE:

ritornano per una notte PAMELA PETRAROLO, Cristina Quaranta edEleonora Cecere: le ragazze del programma CULT degli #ANNI90: stiamo parlando di non è la rai!



Special thanks to:

Palladium/ Gaggia & Visonà 1988 - Forever / R. Malligan





"Rendi più grande il tuo #DIVERTIMENTO!"

4 Situazioni Musicali per una notte unica.



★ SALA GRANDE



Per tutti quelli che c'erano una volta, ci sono ancora oggi e che ci saranno sempre...



✪ Gaggia & Visonà 1988 - Forever ✪

_ _ _ 1986 - 2017 _ _ _



Hosting The Show: LADY HELEN



★ ★ JEANS CLUB



✪ FUNKY REMEMBER ✪

Ciso Junior & Alberto Martin

by Palladium Disco







Dopo i primi esperimenti fatti al Crazy (primi anni 80) e al Beethoven Music hall , il Funky Remember divenne nel 1988 l'evento per eccellenza del PALLADIUM.



Un appuntamento mensile dedicato esclusivamente alla musica Funky anni 70 e 80, con in consolle DJ CISO ideatore della serata.



Dopo la sua scomparsa nel 2002, il Funky Remember proseguì il suo percorso con i Resident Dj dell’epoca fino al 2011 quando purtroppo la discoteca chiuse.



Il Funky Remember continua oggi la sua storia capitanato in consolle da Alberto Martin e DJ CISO JR. e prosegue il suo percorso allargando il prodotto musicale fino ai successi della prima metà degli anni 90.



LA STORIA CONTINUA:

ci vediamo ogni ultimo venerdì del MESE al NORDEST!



★ ★ ★ LATIN CONGA

(Salsa, Bachata, Merengue )



Esencia Latina in tour

by Dania Garzotto



In consolle El Niño Deejay





★ ★ ★ ★ SALA LIVE



✪ Presto online l'orchestra ✪



✪ Servizi:



> Ampio parcheggio

> Ampio Guardaroba

> 2 Aree Pizzeria / Ristorante

> 5 postazioni Bar

> 6 aree toilet ( 3 uomini - 3 donne)

> 2 Aree fumatori ( 1 interna - 1 Esterna )





✪ CENA con NOI!



Speciale Pacchetto Cena #TUTTOCOMPRESO a soli 15€.



Ingresso + Aperitivo

+ Pizza/Insalatona/Piatto Unico

+ Bibita + caffè.



Per prenotazioni cena chiamare il numero 380.1314691 o scrivere a prenotazioni@discotecanord est.com





✪ PREZZI INGRESSO DISCOTECA:



Entro le 23.30 > 11€ con consumazione alcolica

Dopo le 23.30 > 13€ con consumazione alcolica



✪ ATTENZIONE ! ! !



LA DIREZIONE DEL SI RISERVA IL DIRITTO D'INGRESSO.



> Vogliamo creare un clima sereno all' interno del locale.

Persone che hanno altri fini oltre a quello di divertirsi e di partecipare aI nostrI eventI non sono assolutamente gradite.



> L'educazione e il buon comportamento sono requisiti fondamentali per essere parte delle serate targate Discoteca Nordest.



Follow us:



> Facebook: https://www.facebook.com/ nordestdiscoteca

> Instagram: https://www.instagram.com/ discotecanordest

> Sito internet: http:// www.discotecanordest.com/





Discoteca Nordest,

Via Pomaroli, 67 - Caldogno (Vi) - Italy

IL locale aprirà le porte alle ore 20.00 per la cena

e alle 21.30 per la discoteca. Telefono: 380.1314691