Funky Remember con Gaggia & Visonà in Piazza Dei Signori

Venerdì 29 Giugno 2018 in Piazza dei Signori, aspettando la Notte Bianca, animazione speciale per tutta la notte



Una notte di storia, ricordi e musica da pelle d'oca in una delle piazze più belle ed esclusive del Veneto.

___________



FUNKY REMEMBER + GAGGIA & VISONA'

La storia della musica a Vicenza

Ingresso gatuito



Ospiti Speciali in consolle:



Luciano Gaggia

Roberto Visonà

Ciso Junior

Alberto Martin



Presenta & Anima la festa:

Alessandra Fox