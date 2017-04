"Funky Remember Closing Party": l'unica festa anni '70 di Vicenza al "Gilda"

Venerdì 28 aprile dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest vicino alla fiera) presenta l'evento musicale "Funky Remember Closing Party" per la chiusura stagionale dell'unica festa anni '70 del capoluogo berico. In Main Room selezioni commerciali-revival dei dj Roberto Stoppa e Roberto Visonà. Animazione by Mirko Manero & Boogie Dancer. In "Funky Room" grande notte funky 100% con i dj Alberto Martin e Ciso Jr. in console. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù pizzeria a 20 euro o con il menù ristorante a 25 euro (compresa l'entrata nel locale da ballo). Prezzi nel dopocena: 13 euro uomo - 10 euro donna. Infoline per prenotazioni cena o tavoli: 0444.348128 - 333.9031719 - 337.463972 - 338.5929471.

