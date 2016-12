"Funky Remember Christmas" al "Gilda Music Hall" di Vicenza

Venerdì 23 dicembre dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 presenta l'evento musicale "Funky Remember Christmas" con 6 dj e 4 ballerini per una serata senza precedenti, aspettando la grande situazione "C'era Una Volta La Discoteca" per Natale con i top dj delle disco vicentine nell'epoca d'oro. In Saletta Funky suoneranno i dj Alberto Martin e Ciso Jr. con la situazione "Funky Explosion" insieme agli ospiti Mauro Camperi e Misternick. In Main Room selezioni dei dj Silver, Roberto Stoppa e Roberto Visonà. Super animazione sul palco by "Mirko Manero & The Boogie Dancers" e "Glovers" con Alan e Matteo. A partire dalle 20 si potrà cenare per il "Christmas Dinner" con il menù ristorante o il menù pizzeri a soli 20 euro (compresa l'entrata nel locale da ballo). Nel dopocena ingresso a 10 euro donna e 12 euro uomo fino alle 24.30; 15 euro dopo le 24.30 per tutti. Info prenotazioni cena o tavoli: 0444 348128 - 337.463972 - info@discotecagilda.it.

