"Funk Music Party": la festa dei single al "The Big" di Torri di Quartesolo

In occasione di San Faustino, mercoledì 15 febbraio dalle 20 alle 2 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 20 presenta l'evento musicale "The Big Funk" con le migliori canzoni di funk music. In console suonerà dj Will. La serata è dedicata a tutti i single del territorio berico per l'aperitivo, la cena in compagnia o il dopocena. Per l'occasione ci sarà un angolo allestito con l'esposizione di accessori di moda e gioielli: "Opss.it"; "La Catenella"; "Harties Casual"; "Cuorematto Gioielli" e "Pizzato Gioielli". Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0444.267203.

