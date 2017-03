"Funk Cool": musica dance al Tagorò di Arzignano

Venerdi 31 marzo dalle 22.30 alle 2 il locale "Tagorò" di Arzignano in viale dell'Industria 54 presenta l'evento di musica dance "Funk Cool" con i migliori successi degli ultimi anni. In console suonerà il Gee Lowe Dj. A partire dalle 19.30/20 si potrà cenare con le specialità del locale (vedi menù), disponibili anche a pranzo ogni giorno. Ogni giovedì il "Tagorò" organizza "Refrain" con un concerto live di una band (pop/jazz/swing). Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 329.6984456.

