"Fruit Beer Festival": 3 giorni di birre artigianali alla frutta a Quinto Vicentino

Da venerdì 3 a domenica 5 marzo si terrà il "Fruit Beer Festival" per la tre giorni dedicata alle birre artigianali con la frutta, organizzata dalla Birreria "The Drunken Duck", presso la Villa Cà Prigioni di Quinto Vicentino in via Monte Grappa 30. Oltre alle degustazioni di birre e specialità culinarie nello stand gastronomico, sono previsti numerosi eventi collaterali tra concerti, spettacoli, mostre, laboratori, concorsi e corsi. Per chi arriverà al festival seguito dai propri figli sarà presente un'Area Bambini con laboratori creativi gratuiti, dove i genitori potranno lasciare i loro figli giocare. Giovedì 2 marzo è in programma anche "Pre Festival" alla Birreria "The Drunken Duck" di Quinto Vicentino in via Degli Eroi. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: Vanni 347.4712738 - Andrea 347.8469977. Info alloggi e b&b: festival@villacaprigioni.it

Il programma della manifestazione:

Venerdì 3 marzo

ore 18: Apertura delle spine di birra alla frutta con mastri birrai nazionali e internazionali. Servizio cucina aperto fino alle ore 1

ore 19: Inaugurazione della rassegna "BirrAgriCultura in Villa" con esposizione permanente di pittura e legno intagliato a cura di Emiliano Segato e Denis Pianazzola. Seguirà piccolo buffet offerto

ore 20.30: Live Music con C.Zek Band (bluespsychedelic-rock) - Carlomaria (indie songwriter) - Luca Caliari - The Fine (indie songwriter)

Sabato 4 marzo

ore 10: Apertura del festival

ore 11.30: Laboratorio "Birre Regionali alla Frutta" (solo su prenotazione)

ore 14.30: Laboratorio Birrificio Lariano - Relatore Andrea Camaschella (solo su prenotazione)

Dalle ore 16 alle ore 18: Laboratori di intrattenimento per bambini

Dalle ore 16: Intrattenimento musicale con dj set

ore 19: Laboratorio Brasserie Cantillon - Relatore Andrea Camaschella con la presenza di Jean Van Roy (solo su prenotazione)

Dalle 20.30: Live Music con Xan Blacq Trio (r ‘n’ b - soul - funk) - Lorenzo Boggiani (pop) - Caterina (soul - pop)



Cucina Aperta: 11.00-14.00/18.00-01.00 - Pizza di Ranzani13 no stop

Domenica 5 marzo

ore 10: Apertura del festival

ore 10.30: Corso pratico di homebrewing e cotta pubblica di birra alla frutta a cura dell’Associazione Alfa Acidi di Verona

ore 11.30: Proiezione del trailer del film "I Quindici" del Birrificio Messina

ore 14: Laboratorio Poli Grappa sui distillati di frutta - Relatore Jacopo Poli (solo su prenotazione)

ore 15.30: Premiazione Concorso Homebrewer - Seconda tappa campionato nazionale HB MoBI - Drunken Duck by MoBi Movimento Birrario Italiano - Presenta Lorenzo Dabove (Kuaska).

ore 16: Live Music con "Altramusica.off" (pop - rock acustico) - Altramusica Scuola di Musica

Dalle ore 16 alle ore 18: Laboratori di intrattenimento per bambini

Dalle ore 16 alle ore 1: Esposizione "BirrAgriCultura in Villa"

Cucina Aperta: 11.00-14.00/18.00-01.00 - Pizza di Ranzani13 no stop

