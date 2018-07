From Disco To Disco Atto II in Piazza Delle Erbe

Venerdì 27 luglio 2018 ritorna in Piazza Delle Erbe a Vicenza From Disco To Disco / Back in Town



Per il secondo Atto oltre a trovare nuova musica e una nuova esposizione artistica

INGRESSO LIBERO





Line Up:

YOMBE live ( Carosello Records )

Lorenzo BITW ( Friends of Friends , La Tempesta )

Lamento ( TRASH-DANCE )

Prince Anizoba ( AREA , Spirit Of House)

Jake Moß ( AREA , Gothic Romance )

Andrea Comparin ( Silverdrop Recordings)

From Disco To Disco Sound System

Informazioni sugli artisti