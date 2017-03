"Friends Winter Closing Party": la grande chiusura al "Totem Gallery" di Vicenza

Venerdì 7 aprile dalle 23 alle 4 è in programma l'evento musicale "Friends Winter Closing Party" alla discoteca "Totem Gallery" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 per la sensazionale chiusura stagionale del party più ballato del capoluogo berico. Selezioni musicali a cura dei dj Buffa doc, Carlo Bari, Pietro Ronconi e Signor Sam. Prezzi con consumazione: ridotto in lista a 12 euro entro le 1.30 (dalle 24.30-1.30 solo 1 consumazione); intero a 15 euro. Tavoli a partire dai 20 euro comprensivo di consumazioni servite al tavolo e ingresso riservato senza coda. Per info e prenotazione tavoli: Buffa 339.1944481 - Max 346.4065500 - Mirco 338.8513409 - Charlie 349.3231540.

