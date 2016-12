"Friends Skipass" da Biasio, Moplen e Scrigni a Vicenza

Sabato 24 dicembre dalle 22 alle 2 è in programma l'evento musicale della Vigilia di Natale "Friends Skipass" a cura dello staff del "Totem Gallery" in centro storico a Vicenza con il "Giro dei 4 Passi" tra i locali di "Biasio", "Moplen" e "Scrigni" in corso Palladio. In attesa della super festa natalizia "Friends Christmas" al Totem di domenica 25 dicembre si potrà richiedere lo "Skipass" per le consumazioni alcoliche o analcoliche, che varranno un timbro. Ogni tre timbri si cevrà una consumazione omaggio per il party di Natale al Totem. In consolle suoneranno i dj Andrea Comparin, Carlo Bari, Pietro Ronconi e Marco Salmaso. Ingresso libero. Per informazioni: Max 346.4065500 - Mirco 338.8513409.

