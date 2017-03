"Friends": il party più ballato di Vicenza al "Totem Gallery"

Venerdì 3 marzo dalle 23.45 alle 4.45 è in programma l'evento musicale "Friends" alla discoteca "Totem Gallery" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 per il party più ballato del capoluogo berico . Selezioni musicali a cura dei dj Buffa doc, Carlo Bari, Pietro Ronconi e Signor Sam. Promozione drink 3x2: prendi 3 e paghi 2. Prezzi di ingresso: ridotto in lista a 12 euro comprensivo di 2 consumazioni entro le 24.30 (dalle 24.30-1.30 solo 1 consumazione); intero a 15 euro. Tavoli a partire dai 20 euro comprensivo di consumazioni servite al tavolo e ingresso riservato senza coda. Per info e prenotazione tavoli: Buffa 339.1944481 - Max 346.4065500 - Mirco 338.8513409.

