"Friends: Fecondo T" al "Totem Gallery" di Vicenza

Venerdì 10 marzo dalle 23.30 alle 5 la discoteca "Totem Gallery" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 presenta l'evento "Fecondo T" targato "Friends". Il concetto fecondo vuol dire in primis produttivo, fertile e prolifico, che si sposa con il tema primaverile della festa. In consolle suonerà dj Buffa doc. Prezzi d'ingresso: 12 euro ridotto in lista fino alle 1.30 con una consumazione. Tavoli a partire da 20 euro a persona con consumazioni servite al tavolo e ingresso riservato. Per informazioni e prenotazione tavoli: Buffa 339.1944481; Max 346.4065500; Mirco 338.8513409.

ELENCO DISCOTECHE