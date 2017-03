"Friends Closing Pre-Party" da Moplen & Biasio a Vicenza

Venerdì 17 marzo dalle 22 alle 2 è in programma l'evento "Friends Closing Pre-Party" presso i locali "Moplen" e "Biasio" in piazza delle Biade a Vicenza per il dopocena musicale, organizzato da "Friends - We'll be there 4 U", aspettando la grande chiusura "Friends Closing Party" di venerdì 7 aprile al "Totem Gallery". In consolle suoneranno i dj Friends: Buffa doc, Carlo Bari, Pietro Ronconi e Signor Sam. Ingresso libero. Foto evento online sulla pagina facebook di "Friends - we'll be there for you": www.facebook.com/friendsvicenza/

ELENCO DISCO E FESTE