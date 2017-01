"Friday Night": revival, latino e liscio con "Pietro Galassi" al Nordest

Venerdì 20 gennaio dalle 20.30 alle 3.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta il classico "Friday Night" con 3 situazioni musicali per il latino, il revival e il liscio. Nella Sala Live sarà protagonista il ballo liscio con l'orchestra "Pietro Galassi". La situazione latina sarà curata da Rino dj, mentre la musica revival verrà selezionata dal dj Roberto Danza. Ingresso unico a 11 euro uomo/donna con consumazione.

Biografia Orchestra Pietro Galassi: la storia dell’orchestra inizia il 25 gennaio del 1998, ma all’epoca non era un orchestra, ma solo un trio formato da Pietro Galassi al sax, fisarmonica, tastiere e voce, Valentina voce solista e Roby tastiere e voce. Poi Fabio Ceccarini, un impresario toscano iniziò a proporli in alcune sale da ballo e da lì iniziarono ad avere le prime soddisfazioni. Dopo 3 anni a Pietro gli arrivò l’ispirazione di aggiungere il quarto musicista al trio ed entrò Lorenzo “fisarmonicista” e li nacque il "Pietro Galassi Group". Negli anni successivi inserirono la batteria, il basso, la chitarra e la tromba. Le loro serate iniziarono ad aumentare a vista d’occhio fino a diventare una delle orchestre più quotate in Toscana. Tra le canzoni più famose ci sono "Mascherina", che è diventata un vero tormentone nelle sale da ballo, il vero successo dell’orchestra Galassi “Ti Sposerò” e ancora Firenze, Innamorato, Casa Mia, Ritratto, Sangue Amaro, Eternamente.

Attualmente l’orchestra è formata da: Valentina “voce solista” - Lorenzo “fisarmonica” - Matteo “voce e tastiere” - Tony “chitarra” - Fiorello “basso” - David “batteria” - Riccardo “tromba” - Sandro “voce, pianoforte e tromba” oltre al grande Pietro Galassi “voce, sax, fisarmonica e tastiere”.

ELENCO DISCOTECHE