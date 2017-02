"Friday Night" al Nordest: latino, revival, liscio con "Rossella Ferrari e I Casanova"

Venerdì 24 febbbraio dalle 20.30 alle 3.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta il "Friday Night" per 3 situazioni musicali con latino, revival e liscio. Nella Sala Live sarà protagonista il ballo liscio con l'Orchestra Rossella Ferrari e I Casanova (Rossella Ferrari: voce; Ray Giardini: pianoforte e voce; Andrea Marangoni: sax, flauto, chitarra e voce; Luigi Guerra: fisarmonica, tromba, tastiere; Fabio Pavani: chitarre, voce, trombone; Mauro Pasut: tromba, percussioni; Ricky Roncon: basso, cori; Flavio Giorato: batteria). Il sound latino sarà curato da Rino dj, mentre la musica revival anni '70-'80 verrà selezionata dal dj Roberto Danza. Ingresso unico a 11 euro uomo/donna con consumazione.

