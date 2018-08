Venerdì 3 Agosto

♥ Friday Ladies Night Out♥



La notte dedicata a tutte le donne diventa ancora più suggestiva se trascorsa nel giardino di Villa Bonin!



Non serve un motivo per festeggiare con le tue amiche, ogni notte è quella giusta per trascorrere una serata memorabile con noi!

L'intrattenimento pensato e realizzato per una notte da togliere il fiato fino alle prime luci dell'alba!



Special Guest performer THORN!



Dinner Live Nicola Bozzetto

Dj Session Andrea Bozzi & Matteo Favaretto



# ingresso omaggio donna entro le ore 01.00* #



== La Cena ==



Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accoglendoti con l’aperitivo firmato Martini e il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire delizieremo il tuo palato con la nostra cena scegliendo, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte:



Ristorante: Donna 26,00€ - Uomo 28,00€



Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne, oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.



Pizzeria : Donna 21,00€ - Uomo 23,00€



Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le nostre deliziose insalatone oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.



=== PREZZI E ORARI ===

Dalle ore 22.30 è possibile l’ingresso in discoteca.



Ingresso entro le ore 01.00:

Donna: omaggio*

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione



