"Friday Ladies Night Out": la notte delle donne beriche a Villa Bonin

GUIDA FESTE IN DISCOTECA NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

Venerdì dalle 23 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza ospiterà l'evento "Friday Ladies Night Out" per la serata dedicata a tutte le donne beriche. Main Room: Andrea Bozzi & Matteo Favaretto. Special performer Thorn. El Cielo Garden: Roberto Visonà. Dinner Live by Luca B. Dalle 21 si potrà cenare con 3 formule gastronomiche nel "Dinner Fashion". Omaggio donna fino alle ore 1. Dopocena: ridotto 10 euro donna e 14 euro uomo - intero 14 euro donna e 16 euro uomo.

ELENCO DISCO E FESTE