"Freitag Winter Edition" al "Totem Gallery Club" di Vicenza

EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

PONTE DELL'EPIFANIA: LA GUIDA DEGLI EVENTI NEL VICENTINO

Sabato 7 gennaio dalle 23 alle 4 la discoteca "Totem Galery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 presenta l'evento musicale "Freitag Winter Edition" per un party a tema dal grande divertimento in un locale addobbato. Selezioni in console a 360 gradi con il dj set by Raffaele Palma, Miky B. e Jason dj. Voice by Kris T. "Photo Concept" e "Snow Animation". Offical partner: Bertozzo Sport di Montecchio Maggiore. Prezzi con consumazione: 6 euro donna e 8 euro uomo fino alle 24.30 - 10 euro donna e 12 euro uomo dopo le 24.30. Tavoli a partire da 15 euro a persona con entrata riservata. Infoline per prenotazioni liste e tavoli: Matthias 335.1250689 - Mene 340.7397537.

ELENCO DISCOTECHE