"Free Villa" a VillaBonin

Sabato 22 Settembre

VILLA BONIN - Club & Restaurant presenta

FREE VILLA



INGRESSO OMAGGIO donna/uomo ENTRO LE ORE 01.00*



In una sola notte vivrete la magia dell'estate 2018!

A partire dalla cena con il Dj set di Nicola Bozzetto per proseguire e immergersi nella notte con il sound firmato da



Andrea Bozzi - Matteo Favaretto - Gianmaria Veronese - Carlo Bari



Voice ANDREW WEE



Nella seconda sala, El Cielo si svolgerà l'evento di chiusura del Beat

MUSIC BY:

★★★ Raffaele Palma ★★

★★ Matteo Favaretto ★★



★★★ Hosting the #SHOW: mc BiG 🎤 ★★★