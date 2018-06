Free Villa - La Notte Bianca a Villa Bonin con Cristian Marchi

Sabato 30 giugno 2018 prende vita una della notti più attese dell'intera estate di Villa Bonin, top club che fa ballare con stile il Veneto e non solo con decine e decine di party. L'evento è Free Villa - La Notte Bianca e sul palco arriva Cristian Marchi, top dj che da anni rappresenta al meglio la musica da ballo ed il divertimento italiani nel mondo.

La sua musica è infatti supportata dai dj più importanti del mondo, da David Guetta a Calvin Harris, da Dada Life a Bob Sinclar. Da Mykonos alla Polonia, dalla Corea all'Australia, dalla Francia alla Spagna, fino ovviamente all'Italia, Cristian Marchi è costantemente in tour e con la sua progressive house fa scatenare club e festival. Nato a Mantova, è oggi un vero fenomeno del mixer, un professionista che fa ballare oltre 100.000 persone ogni anno... Le sue giornate e le sue nottate, quando non è in tour, di solito le passa in studio, a creare nuova musica e scoprire nuovi talenti. Il suo nuovo singolo si chiama "Baker Street", contiene un featuring di Block ed esce su Time Records.

Come sempre a Villa Bonin, l'intrattenimento inizia già a partire dalla cena, che il 30 giugno viene accompagnata dal magnetismo e della follia di Luca B!

Dalle ore 21 Villa Bonin apre le porte accogliendo i suoi ospiti con l’aperitivo firmato Martini e il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire lo staff di cucina delizia il palato degli ospiti con diverse proposte per la cena, che viene servita al tavolo. Le proposte sono davvero molte, in grado di accontentare anche i più esigenti. Si sceglie tra antipasto, secondo piatto, dessert, acqua, vini selezionati e caffè (a scelta l'aggiunta del primo piatto), pizza, insalatone, hamburger gourmet.

Dalle 22 e 30 alle 2 l'ingresso è omaggio per tutti

PREZZI E ORARI

Ristorante: Donna 26,00€ - Uomo 28,00€





Pizzeria: Donna 21,00€ - Uomo 23,00€



Dalle ore 22.30 l’ingresso in discoteca.



INGRESSO OMAGGIO PER TUTTI ENTRO LE ORE 2.00



Ingresso dopo le ore 02.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione

INFO & CONTATTI



+39 393 012 33 93

info@villabonin.it

www.villabonin.it