"Freak Winter Closing Party": il party più divertente di Vicenza al "Gilda"

Venerdì 7 aprile dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 presenta l'evento musicale "Freak Winter Closing Party" per il party "più molesto" e divertente del capoluogo berico. In Main Room suoneranno Luciano Gaggia e Mr. Topeka insieme al vocalist Filippo Ferraro. In Second Room Mordimi selezioni dei dj Omar Emme e Mattia Sonic insieme al vocalist Manuel Corradi. Prezzi: ridotto in lista 15 euro - intero 18 euro. Infoline per prenotazioni tavoli e liste: Mario 345.8389752 - Matteo 339.2148711.

ELENCO DISCOTECHE