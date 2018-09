Freak in Villa: Summer Closing Party a VillaBonin

Freak! in Villa • Summer Closing Party @villabonin





Descrizione evento:



Per la sua ultima data estiva, FREAK presenta una NOVITÀ GRANDISSIMA...

Una nuova location UNICA in tutta Italia: VILLA BONIN!!



VENERDÌ 14 SETTEMBRE



🍾🗡 FREAK! IN VILLA 🍾🗡



❌ SUMMER CLOSING PARTY ❌



🎧 DJS

JODY

DEEJAY BATTY



🎤 VOICE

MATTIA DE LUCA



SECOND ROOM



Venerdì 14 Settembre EL CIELO • VILLA BONIN - Club & Restaurant



🎺 PARTE LA RUMBA! 🎺

La festa d'estate ☀️ dedicata alle donne 💃🏻



Il party fatto per CANTARE a squarciagola e ballare con la migliore musica ITALIANA, REGGAETON e COMMERCIALE... Dedicato alle donne!



🎧 Djs:

MATTIA SONIC

NICOLA BOZZETTO



= La Cena ==



Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accogliendoti con l’aperitivo firmato Martini e il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire delizieremo il tuo palato con la nostra cena scegliendo, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte:



Ristorante: Donna 26,00€ - Uomo 28,00€



Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne, oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.



Pizzeria: Donna 21,00€ - Uomo 23,00€



Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le nostre deliziose insalatone oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.





🎪 LOCATION

Villa Bonin

Viale del commercio 49, 36100 Vicenza



🎥 PHOTOS

Online sulla pagina di FREAK!



💵 PRICE

Dalle ore 22.30 - INGRESSO DISCOTECA



INGRESSO DONNA RIDOTTO ENTRO LE ORE 00:00 - 10 EURO con consumazione



Entro le ore 00:00

Donna: €10,00 con consumazione

Uomo: €16,00 con consumazione



Dalle ore 00:00 alle ore 01:00

Donna: € 13,00 con consumazione

Uomo: € 16,00 con consumazione



Dopo le ore 01:00

Donna: € 15,00 con consumazione

Uomo: € 18,00 con consumazione