"Freak! Carnival Cartoon Party": Cristina D'Avena al Gilda Music Hall"

Venerdì 3 febbraio dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest vicino alla fiera) presenta l'evento musicale "Freak! Carnival Cartoon Party" con la famosa cantante Cristina D'Avena come special guest. Terzo appuntamento per la festa di carnevale più pazza del capoluogo berico. In Main Room suoneranno i dj Roberto Visonà e Manuel Dee, accompagnati dalla voce di Filippo Ferraro. In Second Room selezioni by Omar Emme e Mattia Sonic con il vocalist manuel Corradi. Prezzi con consumazione: 18 euro ridotto in lista fino alle ore 1 - 20 intero senza lista. Ingresso selezionato e vietato ai minori di 21 anni. Infoline per prenotazioni: Mario 345.8389752 - Matteo 339.2148711.

