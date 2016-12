"Freak! After Party di Capodanno" al "Gilda Music Hall" di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Dopo il "Capodanno 2017 in Piazza" nel centro storico di Vicenza, domenica 1 gennaio 2017 a partire dalle ore 2 fino al mattino è in programma l'evento "Freak! After Party di Capodanno" solo per i nottambuli "freaker" presso la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24. Main Room: Roberto Visonà e Mattia Sonic. Second Room: Tba dj. La nottata di "Freak" sarà preceduta dal "Gran Galà di San Silvestro" per il cenone con menù ristorante o menù pizzeria a partire dalle 20 e dal dopocena musicale con "Capodanno 2017: Shock Me...Amadeus" a partire dalle 23. Prezzi con drink: 15 euro ridotto in lista dalle 2 alle 3; 15 euro con adesivo "Freak: Io Vado all'After"; 18 euro intero. Ingresso selezionato vietato ai minori di 21 anni. Infoline per prenotazioni tavoli o liste: Mario 345.8389752 - Matteo 339.2148711.

