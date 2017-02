"Follow Me Springbreak Invasion" al "Caffè Madame" di Tezze sul Brenta

Sabato 18 febbraio alle 21 il locale "Caffè Madame" di Tezze sul Brenta in via Nazionale 65 presenta l'evento "Follow Me Springbreak Invasion" per un vincere un viaggio in Croazia ad Umago allo "Springbreak 2017" (22-25 aprile). Basterà farsi fotografare con la mascotte "VG Mania", organizzatrice del tour per il festival internazionale del divertimento, e taggarsi per ottenere il consenso su facebook con i "Mi Piace": chi riceverà più "I Like" vincerà lo "Springbreak" in omaggio. Durante la serata selezioni musicali by dj Aleksese, De Willy e Space. Ingresso libero.

