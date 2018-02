Flowers Children • festa anni 70 ai Gelsi

Una serata con coreografie ed allestimenti per rivivere le atmosfere psichedeliche degli anni 70, insieme alla migliore musica di quel periodo per scatenarvi senza inibizioni, come veri figli dei fiori!

Gradito l' abbigliamento a tema, verrà premiato il vestito più bello



🌼 MENU PIZZA Pizza, bibita, caffè € 20,00



🌼 RISTORANTE a PROPOSTA (una scelta tra tre tipi di: antipasti, primi, secondi con contorni, dolci)



- Antipasto, Primo, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi) € 32,00

- Antipasto, Secondo e Dolce (Vino, Acqua, Caffè compresi) € 27,00

- Aperitivo con finger food servito al tavolo € 3,00



🌼 MENU ALLA CARTA (di Carne o di Pesce)

INGRESSO DOPOCENA



Prima consumazione donna 8 €

Prima consumazione uomo 10€

Per informazioni o prenotazioni:

392 9120187 /348 8819606 / 0424 561754