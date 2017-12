"Figli delle Stelle Christmas Edition: Borillo & Friends" a Elle et Lui

Venerdì 15 dicembre alla Discoteca Elle et Lui al Lago di Fimon ad Arcugnano è in programma "Borillo & Friends" per il Christmas Edition di Figli delle Stelle, format creato da Enrico Bressan hdj con la migliore musica dagli anni 70 ad oggi per scambiarsi gi auguri delle feste in una one night unica nel suo genere. . In consolle si alterneranno dj Borillo, Enrico Bressan hdj e come vocalist Marco Cappello e Orazio voice.

Per l’occasione del compleanno di roby ci saranno molti artisti ospiti a cui verrà consegnata una targa alla carriera ci saranno tra gli altri: Jay Rolandi dei mitici Firefly e a proposito del gruppo che è stato in classifica agli inizi anni 80 anche in america, anche l’altro componente e cioè Maurizio “Sangy” Sangineto. Sempre dagli anni 80 George Aaron, poi Roberto Meneguzzo dell'Anonima Magnagati, la cabarettista Giusy Zenere, Giuliano dei Notturni con l’inossidabile ballo di Simone e ovviamente i Los Locos, Roberto Borillo e Franchetto, illustri vicentini per aver reso famosa Vicenza in italia e nel mondo.

Figli delle stelle è una affermata realtà a Vicenza, che nelle precedenti edizioni ha avuto altri ospiti illustrissimi, come “Gazebo”, “Dan Harrow”, “Alan Sorrenti” e molti altri sempre nella storica discoteca Elle et Lui al Lago di Fimon, che è stata fatta rivivere dai Figli delle Stelle.

ELENCO DISCO E FESTE

Gallery