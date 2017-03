Figli delle Stelle 2017: l'evento musicale '80-'90 dell'anno alla discoteca "Elle et Lui"

Venerdì 31 marzo dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Elle et Lui" di Arcugnano in via Lago di Fimon presenta l'evento "Figli delle Stelle 2017". Durante la serata in consolle selezioni dei d.j. Enrico Bressan HDJ & Roby Borillo con i migliori dischi anni '80 - '90 - 2000, accompagnati dalla voce di Marco Cappello. Ingresso con consumazione: 15 euro. Tavolo: 20 euro. Per informazioni o prenotazioni liste e tavoli: Enrico 348.8730810 - Gerry 347.3440174) e Martino (347/7540959). Per approfondimenti vedi: "Figli delle Stelle 2016".

