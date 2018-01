Fiesta Latina: tutti i mercoledì al Trenti di Pove del Grappa

Ogni mercoledì alle 22.30 la Birreria Trenti di Pove del Grappa organizza la Fiesta Latina con la migliore musica latina e sudamericana, spettacolo, animazione e taxi dancer. In console dj set by Frankie & Carlo Gheller. Ingresso libero con consumazione facoltativa. Infoline per prenotazioni tavoli: 0424.80392

