Fiesta Argentina: weekend di balli, folklore e street food al Cre-ta di Cassola

Sabato 28 e domenica 29 ottobre dalle 18.30 alle 23 è in programma la "Fiesta Argentina" allo Spazio "Cret-ta" di Cassola (Ex Caserma "Ai Mui") in via Cà Baroncello 6 con un weekend di balli popolari, folkore, degustazioni tipiche ed un workshop intensivo. Dopo l'appuntamento di maggio per la seconda volta torna la festa con un programma intenso per assaporare in pieno non solo la danza locale, ma la profonda cultura santiagueña. Si ballerà al ritmo di tango, chacarera, cumbia, guaracha. Per prenotazioni ed iscrizioni workshop di ballo: Adentroo.com - Francesca y Leonardo Tangohol - WhatsApp: 340.2811759 - elisapavin12@gmail.com

PROGRAMMA WEEKEND. Sabato dalle 21.30 Milonga con qualche "incursione" di folklore (90% tango - 10% folklore) con il Tdj - Hector Guerrero. Domenica alle 18 cucina con street food di piatti e dolci argentini: Choripan, panino con Churrasco e Empanadas. Alle 18.30 Happy Hour insieme all'istruttrice Cynthia Fattori affiancata da Elisa Pavin con la "Charla" del suo percorso nel mondo del folklore. L'evento è organizzato da Addentro.com in collaborazione con Francesca e Leonardo Tangohol. Costo: Choripan+Charla+Fiesta 8 euro / Solo Fiesta 5 euro.

WORKSHOP BALLI ARGENTINI. Da venerdì a domenica la maestra di ballo Cynthia Fattori, allieva di Carlos e Juan Saavedra organizza un workshop allo Spazio Cre-ta per principianti ed esperti attraverso la chacarera, il gato, l'escondido, e l'aire de zamba, immergendosi in questa cultura per aprezzare a pieno il piacere di queste danze. Le 3 lezioni a numero chiuso sono progressive per poter avere una prima idea completa dell'immenso mondo del folklore argentino. Prenotazione obbligatoria. Non è necessario iscriversi in coppia. Lezioni singole: venerdi (2 ore) 30 euro - sabato (2.5 ore) 35 euro - domenica (2.5 ore) 35 euro. Pacchetto sabato e domenica: 65 euro. Pacchetto Full Immersion (venerdì-sabato-domenica): 85 euro. Pacchetto "Amiguitos": portando un nuovo amico estraneo al tango sconto del 5% sul costo totale dei 3 giorni di lezione.

PROGRAMMA WORKSHOP:

VENERDI' 27 OTTOBRE - 21:00 -23:00 - "Il Folklore e la Chacarera da zero" - Vivere e capire questo ballo partendo dalla sua essenza, dal suo significato, dalla sua terra.

SABATO 28 OTTOBRE - 15:00 - 17:30 - "La Chacarera" - Il ritmo del ballo argentino dalla storia di un incontro e di una conquista con

ritmica, zapateo, figure e relativo significato a livello tecnico ed emotivo.

DOMENICA 28 OTTOBRE - 14:30 - 17:00 - "Dalla Chacarera al Folklore" - Assestamento e assimilazione della chacarera per poterla vivere ballandola + Introduzione ad altre danze: il gato, l’escondido e aire de zamba.

