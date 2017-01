"Fetish Hard Night" al "Peperosso Club" di Bassano del Grappa

Venerdì 20 e sabato 21 gennaio dalle 23 alle 5 il locale "Peperosso Club" di Bassano del Grappa in via Guariento 23 (zona Marchesane) presenta l'evento "Fetish Hard Night" con show piccanti ed esibizioni erotiche a sfondo fetish. Special guest: Michelle Liò e Selvaggia. Previsto un ampio buffet. Il "Peperosso Club" è aperto solo giovedì, venerdì e sabato. Ingresso riservato soli ai soci Fenalc. Info per prenotazioni tavoli: 366.5099488.

ELENCO DISCOTECHE