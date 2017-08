Feste in discoteca a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 4 al 6 agosto

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

Numerose le feste nelle discoteche, nei club e nei locali sul territorio berico per il weekend da mercoledì 3 a domenica 6 agosto più i party infrasettimanali nei giardini estivi fino a mercoledì 9 agosto.

Un evento in particolare spicca nel vicentino: "Montecchio Marittima Beach Party" a Montecchio Maggiore (2 - 6 agosto)

Tra le feste e manifestazioni musicali ci saranno il "Villaverla Summer Festival 2017" (4 - 7 agosto) e il "Bevame Festival" (3-5 agosto).

EVENTI SPECIALI:

MONTECCHIO MARITTIMA BEACH PARTY. Da mercoledì 2 a domenica 6 agosto ritorna "Montecchio Marittima Beach Party" in piazza Marconi, trasformata in spiaggia (760 i metri cubi di sabbia trasportati da 12 bilici), a Montecchio Maggiore con musica, aperitivi e il torneo di beach volley. Previsti 5 serate musicali con spettacoli ed eventi diversi dal sound commerciale e house fino all'afro e all'hip hop insieme a vari format conosciuti locali e nazionali. Programma: mercoledì "Eterea" con i 4 elementi terra (house) - aria (commerciale) - acqua (hip hop) - fuoco (rock); giovedì Afro Night con "Star Gate Sotto le Stelle" con Yano e Showzer Live Performance & Percussion; venerdì "Freak" con Mr. Topeka & Mattia Sonic; sabato "90 Time" by Wonderland; domenica "Cuore Matto" con gli special guest Aldo Fontana e Ciuffo. Non mancheranno cibi e bevande con lo street food dalla paella agli arrosticini fino ai drink e cocktail: previste promozioni speciali con pacchetti famiglie oltre ad un Area Bimbi con gonfiabili. Ingresso libero.

BEVAME FESTIVAL 2017. Da giovedì 3 a sabato 5 agosto ci sarà il "Bevame Festival 2017" a San Giovanni in Monte con musica e spettacoli oltre a degustazioni negli stand gastronomici. Programma: live dei "Los Massadores" (giovedì 3 agosto); la battaglia dei cuscini "Morbidi" (venerdì 4 agosto); "Afro Night" con Yano Dj (sabato 5 agosto). Ingresso libero.

VILLAVERLA SUMMER FESTIVAL 2017. In occasione della "Sagra di San Domenico", da venerdì 4 a lunedì 7 agosto si svolgerà il "Villaverla Summer Fest 2017" in piazza delle Fornaci a Villaverla con 4 serate musicali. Programma con 4 format collaudati sul territorio berico: la fiesta latina "Makarena" (venerdì 4 agosto); "Roba Da Matti" (sabato 5 agosto); "Aperitiviamoci" (domenica 6 agosto); "La Macchina del Tempo 80-90-2000" (lunedì 7 agosto). Ingresso gratuito.

