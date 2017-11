Feste in discoteca a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 24 al 26 novembre

Felice weekend gentili lettori! Per tutte le vostre segnalazioni e/o eventi ---> www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/

Numerosi gli eventi in discoteca nel weekend da venerdì 24 a domenica 26 novembre tra party, movida ed esibizioni nei locali, club e discoteche, ma anche alcuni dj set e serate musicali a tema nelle feste, sagre, fiere e manifestazioni paesane a Vicenza e provincia.

VENERDI' LATINO - HOLLYWOOD DISCOMUSICFOOD - SCHIO. Ogni venerdì all'Hollywood DiscoMusicFood di Schio serata latina con lo staff animazione in 3 sale da ballare.

BOOMERANG - IL CLUBBINO. Ogni venerdì notte dalle 18 alle 24 circa per tutta la stagione 2017/2018 Il Clubbino di Thiene presenterà l'evento musicale "Boomerang" con i sound commerciale-revival di Roberto Visonà e Nicola Bozzetto. Ingresso libero con consumazione facoltativa.

MAMMA MIA - LA CASA DEI GELSI - CUSINATI DI ROSA'. Ogni venerdì dalle 23 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà presenta il ciclo dance "Mammia Mia" con eventi musicali, ospitando one night e movida itineranti. Dopo la cena cantata con Gianluca Indovino per il "Gelsi Dinner" (pizza 20 euro - ristorante 27/32 euro) ci sarà il dopocena con Max Bassano & Andrea Marchiorello in consolle oltre all'animazione dei Gelsi. Info: 392.9120187. Aggiornamenti: www.lacasadeigelsi.it -www.facebook.com/lacasadeigelsi.it/

CUORE MATTO: TIGHTS LOVE PARTY - VILLA BONIN - VICENZA. Venerdì 24 novembre Villa Bonin Club & Restaurant di Vicenza ospiterà Cuore Matto Tights Love Party, dedicato alle gambe delle donne, con cena e dopocena.

SWALLA HIP HOP & REGGAETON + AMERICAN PARTY - CUSTOM - VICENZA. Doppio appuntamento al Custom di Vicenza: Swalla Hip Hop & Reggaeton (free drink e shot - venerdì 24 novembre) e American Party (free ladies drink - sabato 25 novembre).

VENERDI' E SABATO NOTTE - NORDEST CITTA' DEL DIVERTIMENTO - FUNKY REMEMBER & JOHNSON RIGHEIRA + ENCANTAME - HAT - AND C - EL SABOR - I RODIGINI. Doppia serata al Nordest - Città del Divertimento di Caldogno: Funky Remember & Johnson Righeira + Gaggia & Visonà + Lady Hellen + Esencia Latina + Renzo Biondi (venerdì 24 novembre); 5 situazioni: Encantame; HAT Hip Hop - Afro - Trap; Techno & Underground by And-C; El Sabor Latino; I Rodigini (sabato 25 novembre). Le serate si ripeteranno ogni venerdì e sabato con protagonisti diversi per la stagione invernale 2017/2018.

FREAK FLUO + GIANLUCA MOTTA DJ SET: AMIS MORE THAN A CLUB - VICENZA. Doppio appuntamento all'Amis - More Than a Club di Vicenza: venerdì Freak Fluo e sabato Gianluca Motta dj set con l'evento più forte del mediterraneo da Positano: in entrambe le serate cena e dopocena.

DOMINGO SOCIAL: BAILA LATINO - THE BIG - TORRI DI QUARTESOLO. Ogni domenica alle 21 "Domingo Social" con Baila Latino by Corinna Staff: animazione e balli di gruppo (bachata - salsa - kizomba) con dj set. Dalle 20 cucina aperta per la cena con panini, piadine, bruschette e snack. Ingresso libero. L'evento si ripeterà ogni domenica.

APERITIVIAMOCI - IL CLUBBINO - THIENE. Domenica 26 novembre (18-24) a Il Clubbino di Thiene arriva il format itinerante Aperitiviamoci per l'apericena dell'Alto Vicentino con buffet gratuito. Ingresso libero con consumazione facoltativa. L'evento si ripeterà ogni domenica con party e movida differenti, ma con la stessa modalità.