Feste in discoteca a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 14 al 16 luglio

GUIDA SERATE LATINE NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 14 - 16 LUGLIO

GUIDA SERATE COUNTRY SUL TERRITORIO BERICO PER IL WEEKEND 14 - 16 LUGLIO

GUIDA SERATE KARAOKE A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEEKEND 14 - 16 LUGLIO

Numerose le feste nelle discoteche, nei club e nei locali sul territorio berico per il weekend da giovedì 13 a domenica 16 luglio più i party infrasettimanali nei giardini estivi fino a mercoledì 19 luglio.

CALENDARIO DEGLI EVENTI A VICENZA E PROVINCIA:

GIOVEDI' 13 LUGLIO

90 TIME BY 90 WONDERLAND: SUMMER SPLASH POOL PARTY. Giovedì 13 luglio dalle 18 alle 23.30 il "Summer Splash - Pool Party" presenta l'evento "90 Time" by 90 Wonderland alle Piscine Schio in viale dello Sport 6. Dalle 18 alle 20 free buffet by "Pollo Loco Thiene" con musica, cocktail e snack. Dalle 21 verranno selezionate le migliori hit degli anni '90 per ballare e cantare a bordo vasca con lo staff e l'animazione dello staff di 90 Wonderland. Ingresso unico a 5 euro con una consumazione in omaggio per entra entra le ore 21.

SUAVEMENTE: REGGAETON & ELECTRO LATINO. Giovedì 13 luglio dalle 22.30 alle 3.30 la discoteca "La Casa dei Gelsi" di Cusinati di Rosà ospiterà il party itinerante "Suavemente: Reggaeton & Electro Latino" nella barchessa del locale. In consolle suonerà il dj Edoardo Sartor e Francsco Andreoli. Dalle 20 cena in barchessa con entrata compresa per il dopocena musicale. Ingresso omaggio per tutti entro le 23.30 senza obbligo di consumazione. Poi la prima consumazione a 8 euro uomo e a 6 euro donna. Prenotazioni cena: 348.2258978. Info & tavoli discoteca: 349.5012282.

DUB: DANCE URBAN BEAT. Giovedì 13 luglio dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Villa Bonin Club & Restaurant" di Vicenza presenta l'evento musicale "DUB Dance Urban Beat" per la movida di black music (hip hop - reggaeton - r&b - latin house). In consolle suoneranno i dj Betzy e Manu. Vocalist: Calla Mc. Dalle ore 21 si potrà cenare nell'esclusiva location per il "Dinner Glamour" con i menù ristorante, pizzeria e piatto unico (compresa l'entrata nel locale da ballo). Nel dopocena ingresso uomo a 8 euro e donna a 6 euro con consumazione.

LA NOTTE E' ROSA. Ogni giovedì estivo dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza presenta l'evento "La Notte e' Rosa" nel nuovo giardino "Sotto le Stelle". In consolle suoneranno i dj Enrico Sisma e Davidemme. Ingresso omaggio donna per tutta la notte. Entrata uomo con consumazione obbligatoria. Open Bar per le donne dalle 23 alle 24. Promo secchielli da 2 litri e mezzo: Spritz 40 euro - Miscelato 60 euro - Long drink 70 euro. Infoline per prenotazioni tavoli: 347.9979802 - info@casamiaeasyclub.it.

NOCHE DE SEXO: WOMEN FREE DRINK.Ogni giovedì dalle 22 alle 3 il locale "Custom" di Vicenza presenta l'evento "Noche de Sexo: Ladies Night" per la serata più trendy del capoluogo berico dedicata alle donne con "free drink". Selezioni hip hop, reggaeton, r&b e latin music. Line up dj resident: Chico e Jed Voice by Mc La Palma. Ad ogni ragazza 2 drink gratis. Ingresso omaggio per tutta la notte con "free shot time".

THURSADY NIGHT HIP HOP. Ogni giovedì dalle 22 alle 4 il locale "Cà di Dennis" a Vicenza presenta l'evento "Thursday Night" per la serata infrasettimanale hip hop-reggaeton-r&b più trendy del capolugo berico con i migliori successi del presente e del passato. In console il dj resident Fr33willy con rotazione dei dj Prime 1, Lele, Betzy e Jazz. Ingresso omaggio entro le 24.

VENERDI' 14 LUGLIO