Feste in discoteca a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 10 al 12 novembre

Numerosi gli eventi in discoteca nel weekend da venerdì 10 a domenica 12 novembre tra party, movida ed esibizioni nei locali, club e discoteche, ma anche alcuni dj set e serate musicali a tema nelle feste, sagre, fiere e manifestazioni paesane a Vicenza e provincia.

VENERDI' LATINO - HOLLYWOOD. Venerdì all'Hollywood DiscoMusicFood di Schio serata latina con il maestro Fernando Arozarena e staff animazione in 3 sale: Specchi Dj Emkaj; Centrale: Dj MiHavana; Cacao:Karaoke Time.

LIMONE ARROGANTE - VILLA BONIN. Venerdì Villa Bonin di Vicenza presenta Limone Arrogante: RiverBros special guest dj e performer voice Cire.

24MILA BACI + CANDY LOVE - FEEL CLUB. Doppia movida al Feel Club di Vicenza con Candy Love (venerdì) 24Mila Baci (sabato).

BIG SPREE: ANDREA DAMANTE + PER LEI + VOG OPENING PARTY: TOMMY VEE - AMIS CLUB. Tre appuntamenti all'Amis Club di Vicenza: Big Spree: guest star dj Andrea Damante (ven.); Per Lei con omaggio donna (sab.); Vog Opening Party: special dj set by Tommy Vee (dom.).