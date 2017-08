Feste in discoteca a Vicenza e provincia: guida per il Ponte di Ferragosto

SPECIALE NOTTE DI SAN LORENZO 2017 A VICENZA E PROVINCIA: ESCURSIONI - DEGUSTAZIONI - ASTRONOMIA

FERRAGOSTO 2017: TOP 5 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA

FERRAGOSTO 2017: TUTTO GLI EVENTI SUL TERRITORIO BERICO

TOP 15 EVENTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DEL WEEKEND

GUIDA SERATE LATINE NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

GUIDA SERATE COUNTRY SUL TERRITORIO BERICO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

GUIDA SERATE KARAOKE A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

TUTTE LE SERATE LISCIO NELLE SAGRE DI VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

Numerose le feste nelle discoteche, nei club e nei locali sul territorio berico per il Ponte di Ferragosto da giovedì 10 a domenica 13 agosto più i party infrasettimanali nei giardini estivi fino a mercoledì 16 agosto.

Un evento in particolare spicca nel vicentino: "Asiago Live" in piazza Carli nella cittadina altopianese con la fiesta latina "Makarena", i "Wit Matrix" e Francesco Renga (12 - 14 agosto).

Tra le feste e manifestazioni musicali ci saranno il "Anguriara Fara Festival 2017" a San Bortolo di Fara Vicentino (8 - 15 agosto).

EVENTI SPECIALI:

ASIAGO LIVE. Da sabato 12 a lunedì 14 agosto è in programma "Asiago Live" in piazza Carli nella cittadina altopianese con la festa latina, l'omaggio ai Pink Floyd e il concerto di Francesco Renga. Un weekend di musica e spettacolo ad Asiago per ccendere l’estate grazie a 3 eventi imperdibili, che trasformeranno la città in un palcoscenico tutto da ballare. Programma: sabato 12 agosto il format Makarena, la fiesta latina, dedicato alle sonorità caraibiche e sudmericane; domenica 13 agosto alle 21 - Omaggio ai Pink Floyd con una della tribute band italiane più affermate: i "Wit Matrix"; lunedì 14 agosto alle 21 il concerto di Francesco Renga, nel nuovo tour “Scriverò il tuo nome” dall’omonimo album già in vetta alle classifiche (info e Prevendite: Due Punti Eventi 0445.360516 - eventi@due-punti.com / Circuiti ticketone.it e vivaticket.it e rispettivi punti vendita).

ANGURIARAFARA FESTIVAL 2017. Da martedì 8 a martedì 15 agosto dalle 18 alle 2 si terrà la rassegna "AnguriaraFara Festival 2017" con concerti e dj set al Campetto Rosso San Bortolo di Fara Vicentino. "Open Act" in terrazza con "Happy Hour" dalle 19 alle 20 + dj set dalle 18 alle 21 - Live dalle 21 fino alle 24 e aftershow dalle 24 alle 2 - Line Up: Ackeejuice Rockers • Daniele Sciolla • Giorgio Poi • Goran Ghirovitz And Tirana's Big band Orchestra • Jhon Montoya • La Libertà In Offerta • Lo Strano Frutto • Medicamentosa • Moplen • Ninos Du Brasil • Novamerica • Populous • Ron Brothers • Dj Spiller • Willie Peyote. Ingresso gratuito.

LA MOVIDA SUL TERRITORIO BERICO: