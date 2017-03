Festa della Donna: live karaoke e animazione "Batuka" all'America Graffiti di Vicenza

TUTTE LE INIZIATIVE PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA

TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

TUTTI GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo alle 21 "Batuka Animazione in Musica" festeggerà le donne con una serata speciale con live karaoke, animazione e balli di gruppo presso l'America Graffiti di Vicenza in viale della Pace 256. "Batuka Animazione in Musica" è un mix di pianobar, balli di gruppo, live karaoke, balli caraibici, ballo liscio, anni '60-'70-'80, disco, baby dance, musica a 360°, giochi e animazione con la specializzazione negli intrattenimenti musicali per matrimoni e feste. Membri del gruppo: Federico: animatore, cantante, musicista, deejay; Sara: ballerina e animatrice; Valentina: cantante (per matrimoni e feste di piazza). Per la cena a partire dalle 20 è gradita la prenotazione allo 0444.513296. Ingresso gratuito.

ELENCO DISCO E FESTE