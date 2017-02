Festa della Donna alla "Casa dei Gelsi": cena danzante con stripman show

Mercoledì 8 marzo dalle 20 alle 3 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 organizza una serata speciale per la Festa della Donna con cena e dopocena danzante con sexy stripman show insieme alla compagnia di Gianluca Indovino per un party esclusivo dedicato interamente al mondo femminile. Gli uomini potranno entrare soltanto dopo la mezzanotte. Costo cena+dopocena: Menù Pizzeria 25 euro - 2 Menù Ristorante 30/35 euro. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

I menù della serata:

MENU' RISTORANTE (30/35 euro): antipasto, primo e secondo, acqua, vino, dolce e caffè

MENU' PIZZERIA (25 euro): pizza, bibita, dolce e caffè

ELENCO DISCOTECHE