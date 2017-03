Festa della Donna al "Nordest" con il liscio di "Giancarlo e La Santa Monica Band"

TUTTE LE INIZIATIVE PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA

TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

TUTTI GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo dalle dalle 20.30 alle 2 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta una speciale serata di liscio dedicata al mondo femmnile con l'Orchestra "Giancarlo e La Santa Monica Band" in Sala Live. Speciale pacchetto pizza/insalatona+bibita+caffè+ingresso a soli 10 euro. Nel dopocena omaggio donna e entrata a 9 euro per l'uomo. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

Giancarlo e la Santa Monica Band: Giancarlo Favero (cantante), Desirè Favero (cantante), Antonella Nebradiga (light dj-tecnico luci); Marco Arienti (bassista voce), Mario Pitt (chitarra), Paolo Tony (batterista), Andrea Fox (fisarmonicista), Stefano Hendrix (tastiera-violino).

ELENCO DISCOTECHE