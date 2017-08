"Ferragosto House" all'Open Club di Vicenza

Martedì 15 agosto dalle 22 alle 4 il locale "Open Club" presenta l'evento musicale "Ferragosto House" nel giardino estivo "Sotto le Stelle" del "Casamia Easy Club" di Vicenza per l'unico martedì notte del capoluogo berico. Dalle ore 21 buffet gratuito di frutta e dalle 23 "music & fun" per ballare al ritmo house. Resident dj: Matteo Favaretto. Special guest: Andy-J. Special guest voice: Ale Pulga. Infoline per prenotazioni tavoli:347.9979802. Prezzi: ingresso libero con consumazione obbligatoria di 5 euro fino alle 23 / 10 euro donna e 15 euro uomo dopo le 23 (drink incluso).

