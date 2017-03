Federico Scavo international guest dj: tropical house al "Casamia Easy Club"

Venerdì 31 marzo dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 ospiterà in esclusiva assoluta il top dj internazionale Federico Scavo come special guest con le sue sonorità house tropicali per inaugurare la primavera. L'autore delle hit, che hanno scalato le più note classifiche musicali, come "Funky Nassau" e "Que Pasa", accenderà il profumo intenso dell'estate. Dj resident: Sisma e Davidemme. Ingresso omaggio fino a mezzanotte. Prezzi con drink incluso: 10 euro donna - 14 euro uomo. Partner Ufficiali Casamia Easy Club: Pinocchio Musicafè - Zushi Vicenza - Ovosodo Vicenza - Al Paradiso da Tranquilli - PUFF. Infoline per prenotazioni: 347.9979802 - info@casamiaeasyclub.it.

