"Eyes Wide Shut Carnival" al "Feel Club" di Vicenza

CARNEVALE 2017 NEL CENTRO STORICO DI VICENZA

Venerdì 24 febbraio dalle 23 alle 4 la discoteca "Feel Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 presenta l'evento "Eyes Wide Shut Carnival" per vivere l'atmosfera del Carnevale con una festa speciale in maschera. Ingresso omaggio donna entro le ore 1. Dinner Live Show by "Babata". In consolle selezioni dei dj resident Andrea Bozzi e Matteo Favaretto. Voice by Giulio Palm Beach. A partire dalle 21 si potrà cenare con il menù pizzeria o il menù ristorante di carne o di pesce, che comprende anche l'entrata nel locale da ballo. Prezzi: 14 euro uomo; 10 euro donna solo dopo le ore 1. Tavoli a partire da 20 euro a persona. Infoline per prenotazioni cena e tavoli: 349.4938449 - 338.9637207 - info@feelclub.it.

